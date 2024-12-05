Диетолог Поляков назвал скандинавскую или нордическую диету наиболее оптимальной для россиян
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с сайтом «Аргументы и факты» посоветовал россиянам, которые мечтают избавиться от лишних килограммов, присмотреться к скандинавской или нордической диете. Он считает, что она наиболее оптимальна для жителей нашей страны.
Дело в том, что в скандинавской диете используются продукты, которые территориально ближе к России.
«В скандинавской или нордической диете используется масло канолы, но его можно заменить на конопляное или льняное. Больше акцент идет на дикую рыбу, на мясо, скажем так, свободного выпаса», — сказал медик.
Он также предостерег людей с заболеваниями органов ЖКТ о применении любого рода диет. По словам медика, прежде чем прибегать к какой-то диете, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.