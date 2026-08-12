Диетолог Поляков назвал льняное и оливковое масла самыми полезными

Диетолог Антон Поляков сообщил, что масла с омега-3 и омега-9 особенно полезны для рациона, передает aif.ru .

Поляков пояснил, что оливковое масло содержит омега-9, а льняное и масло грецкого ореха — преимущественно омега-3. Он также рекомендовал рассмотреть высокоолеиновое подсолнечное масло, в котором омега-6 заменили большим количеством омега-9.

Диетолог отметил, что в рационе часто наблюдается избыток омега-6. Это может привести к хроническому воспалению, повышенной свертываемости крови и риску новообразований.

Эксперт подчеркнул, что избежать таких последствий помогает баланс омега-3, омега-6 и омега-9. Поляков также назвал кокосовое масло и масло МСТ источниками энергии: их можно добавлять в салаты и выпечку, пишет «Свободная пресса».