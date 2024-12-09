Диетолог Поляков: мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть склонность к пищевой аллергии
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, кому не рекомендуется употреблять мандарины.
По его словам, от цитрусовых лучше отказаться людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте. То же самое касается и граждан, у которых имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.
Употребление мандаринов может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта и различным кожным высыпаниям.
«Кроме того, у человека могут происходить изменения настроения. Например, состояние сонливости или туман в голове», — добавил медик.
Он подчеркнул, что любые негативные проявления в организме связаны именно с нагрузкой на иммунную систему.