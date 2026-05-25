Диетолог Подчиненова призвала съедать не более одной порции окрошки в день

В новосибирских ресторанах в меню появилось много разных вариантов окрошки. Однако важно не превышать рекомендованный размер порции, подчеркнула заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова в беседе с «ФедералПресс» .

Эксперт считает, что размер порции зависит от возраста, пола, уровня физической активности, наличия заболеваний и других факторов. Однако, если исходить из средних порций, которые приняты в общепите, лучше ограничиться 350–400 граммами.

Окрошка может быть частью здорового питания. Как отметила Подчиненова, в натуральном квасе содержится молочная кислота и полезные жирные кислоты. Однако высокая кислотность может раздражать слизистую желудка.

Окрошку включили в меню десятки новосибирских заведений. В недорогих кафе ее стоимость составляет 250–300 рублей, а в ресторанах — в два раза больше.