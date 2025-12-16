Диетолог Писарева связала зависимость от фастфуда с особенностями его состава

Диетолог Ирина Писарева рассказала RT , что фастфуд вызывает зависимость из-за особенностей своего состава.

По словам эксперта, в блюдах быстрого приготовления содержатся жиры, соль и сахар, которые действуют как «нейрокрючок», привлекая организм. Особое место занимают глутаматы, дрожжевые экстракты и искусственные добавки, усиливающие вкус и вызывающие удовольствие.

«Весь этот насыщенный вкус дает выброс дофамина — удовольствия, которое мы запоминаем. Натуральная еда не дает такую запоминаемую вспышку», — пояснила врач.

Кроме того, важную роль играет скорость обслуживания: быстрое получение блюда также влияет на выбор в пользу фастфуда.