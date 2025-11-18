Диетолог Писарева сообщила, что при отказе от мяса в период Рождественского поста источником белка могут стать бобовые

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала RT , что при отказе от мяса и молочной продукции в период Рождественского поста источником белка могут стать бобовые.

Специалист отметила, что основу белкового рациона составляют такие продукты, как чечевица, нут и фасоль. Также полезны крупы: киноа, овсянка и гречка. Кроме того, она упомянула о важности включения в рацион орехов и семян, например, грецких орехов и тыквенных семечек.

Диетолог обратила внимание на высокую калорийность орехов и рекомендовала не строить на них весь рацион, а использовать как добавку к пище. Для полноценного усвоения белка Писарева советует сочетать бобовые со злаками: «Например, чечевичный суп и цельнозерновой хлеб. Или рис и тофу. Так можно получить весь спектр аминокислот».

Не стоит забывать и о зеленых овощах, таких как брокколи и шпинат, которые помогут сбалансировать рацион.