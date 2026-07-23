Диетолог Писарева рассказала о пользе и рисках барбариса

Ягоды барбариса могут поддерживать обмен веществ, влиять на уровень глюкозы и липидный профиль, но при беременности и приеме ряда лекарств они опасны. Безопасной нормой считают до 50 граммов свежих ягод в сутки, передает «Вечерняя Москва» .

Член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач-диетолог Ирина Писарева заметила, что данные о влиянии берберина из барбариса на депрессию пока выглядят лишь как многообещающие результаты доклинических испытаний. Она подчеркнула, что исследования «в пробирке» нельзя приравнивать к лечению клинической депрессии.

По ее словам, берберин активирует фермент, связанный с клеточным метаболизмом. Это может снижать уровень глюкозы в крови, улучшать липидный профиль, уменьшать уровень «плохого» холестерина и триглицеридов.

Писарева добавила, что берберин обладает антимикробным действием против ряда бактерий, грибков и простейших. Ягоды и настой барбариса традиционно применяли при кишечных инфекциях, а сами ягоды также имеют желчегонный эффект и могут использоваться при дискинезии желчевыводящих путей.

При этом врач предупредила, что беременным берберин противопоказан, потому что может стимулировать сокращения матки и спровоцировать выкидыш. Детям барбарис давать не рекомендуют из-за возможной токсичности для печени.

Также берберин может взаимодействовать с лекарствами, замедляя работу цитохрома печени. По словам Писаревой, это касается статинов, антибиотиков и оральных контрацептивов: барбарис может усилить их действие, вызвать передозировку или снизить эффект.

Безопасной суточной дозой врач назвала до 50 граммов свежих ягод барбариса или 10-15 граммов сушеных ягод в качестве специи.