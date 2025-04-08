Диетолог Писарева рассказала, что выход из Великого поста должен быть постепенным

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева объяснила RT , что выход из диеты Великого поста должен быть постепенным.

Организм приспособился к рациону во время поста, сократив выработку ферментов для переваривания мяса и сложных блюд.

Возвращение мясных продуктов в рацион без соблюдения определенных правил может вызвать проблемы со здоровьем, подчеркнула врач. Она предупредила о возможном нарушении работы желудка и печени, а также об обострении гастрита, язвы и панкреатита из-за переедания. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется обратиться к врачу при появлении проблем.

Чтобы избежать негативных последствий, Писарева советует пить больше воды, питаться небольшими порциями и не вводить мясные продукты за один день. В первый день после поста можно съесть яйцо, затем — куриное мясо или индейку, нежирные сорта рыбы. Жирное мясо, включая свинину, стоит вводить в рацион не раньше, чем через неделю после завершения поста.