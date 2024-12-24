Диетолог Писарева призвала россиян не есть фрукты после салатов на Новый год

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в интервью с телеканалом «Звезда» предупредила россиян о возможных проблемах с пищеварительной системой, связанных с употреблением фруктов после салатов во время новогоднего застолья.

Дело в том, что фрукты содержат простые углеводы, которые быстро усваиваются нашим организмом, в то время как салаты требуют больше времени для переваривания. Фрукты начнут расщепляться раньше, что может привести к ощущениям вздутия живота, тошноты и горькости во рту, сказала специалист.

Также Писарева не рекомендовала употреблять фрукты или салаты в качестве закуски к алкоголю, так как это способствует более быстрому опьянению.