Диетолог Писарева призвала россиян не есть фрукты после салатов на Новый год

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в интервью с телеканалом «Звезда» предупредила россиян о возможных проблемах с пищеварительной системой, связанных с употреблением фруктов после салатов во время новогоднего застолья.
Дело в том, что фрукты содержат простые углеводы, которые быстро усваиваются нашим организмом, в то время как салаты требуют больше времени для переваривания. Фрукты начнут расщепляться раньше, что может привести к ощущениям вздутия живота, тошноты и горькости во рту, сказала специалист.
Также Писарева не рекомендовала употреблять фрукты или салаты в качестве закуски к алкоголю, так как это способствует более быстрому опьянению.
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