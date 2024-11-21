Диетолог Писарева призвала ограничиваться 6 мандаринами в сутки

Наступает сезон главных новогодних фруктов страны, мандаринов. Сколько их можно съесть и на что обращать внимание при выборе, рассказала диетолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».
Она объяснила, что в мандаринах содержится много лимонной кислоты, которая является своего рода протвоядием. Поэтому в этом фрукте практически невозможно встретить нитраты. Однако передать мандарины тоже не стоит, лучше ограничиться пятью или шестью штуками в день.
Как добавил «Петербургский дневник», больше всего аскорбиновой кислоты содержится в мандаринах сорта «клементин», поэтому лучше отдавать предпочтение именно им.
Концерты и викторины пройдут в Химках ко Дню матери
Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Можайске
Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации
Студенты колледжа «Подмосковье» победили во всероссийских научных конкурсах
Компания «Мострансавто» напомнила женщинам о возможностях трудоустройства
Предприниматели из Подмосковья прошли курс по продажам на маркетплейсах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте