Диетолог Писарева призвала ограничиваться 6 мандаринами в сутки

Наступает сезон главных новогодних фруктов страны, мандаринов. Сколько их можно съесть и на что обращать внимание при выборе, рассказала диетолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что в мандаринах содержится много лимонной кислоты, которая является своего рода протвоядием. Поэтому в этом фрукте практически невозможно встретить нитраты. Однако передать мандарины тоже не стоит, лучше ограничиться пятью или шестью штуками в день.

Как добавил «Петербургский дневник», больше всего аскорбиновой кислоты содержится в мандаринах сорта «клементин», поэтому лучше отдавать предпочтение именно им.