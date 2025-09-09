Диетолог Писарева призвала не есть цитрусовые на голодный желудок
Употребление некоторых продуктов натощак может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты и соки из них содержат большое количество фруктовых кислот, которые повышают кислотность пустого желудка. Соответствующий завтрак может привести к изжоге, гастриту или язве.
«Такие продукты лучше употреблять после еды или миксовать, например, с кашей», — посоветовала медик.
Кроме того, врач рекомендовала не пить кофе натощак, особенно крепкий. Он стимулирует выработку желудочного сока, из-за чего способен обостриться гастрит.
Как пояснила Писарева, опасность представляют и холодные напитки, так как они раздражают слизистую желудка и кишечника. Среди последствий — боли и спазмы. Газированные напитки дополнительно провоцируют вздутие.