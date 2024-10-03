Диетолог Писарева призвала людей с низким давлением отказаться от напитка на основе чайного гриба

Людям с низким давлением, а также тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, стоит отказаться от напитка на основе чайного гриба. Об этом Pravda.Ru сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Дело в том, что в чайном грибе содержатся не только кофеин и танины, но и дрожжевые продукты. Его не рекомендуют при аллергических реакциях и при наличии ВИЧ и СПИДа, написали «Известия».
Писарева добавила, что напиток из чайного гриба не стоит употреблять перед операциями, поскольку он может повлиять на уровень глюкозы в крови.
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