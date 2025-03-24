Диетолог Писарева призвала использовать собственные дрова для приготовления шашлыка

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в интервью RT поделилась секретами приготовления вкусного и безопасного для здоровья шашлыка.

«Чтобы избежать попадания канцерогенов в организм, лучше использовать собственные дрова для приготовления шашлыка, а не готовые угли с розжигом», — отметила специалист.

Писарева подчеркнула важность контроля за процессом жарки, так как при образовании черной корки на мясе присутствует канцероген. Также диетолог рекомендует ограничить употребление жирного мяса людьми с высоким уровнем холестерина, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами ЖКТ.

Для улучшения усвоения мяса диетолог советует использовать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, и салаты, богатые клетчаткой и зеленью.