Диетолог Писарева предупредила о вреде орехов макадамия при болезни печени

Специалист напомнила, что орехи содержат белок, жиры омега-3, омега-6 и омега-9, которые поддерживают работу мозга и сердца, а также жирорастворимый витамин Е для кожи и витамины группы В для нервной системы.

«Такие орехи, как миндаль, фундук, кешью и грецкие, больше богаты железом. Фисташки и орехи кешью могут быть полезны для сердца, грецкие — для мозга, для памяти», — пояснила врач.

По ее словам, при ожирении от лакомства лучше отказаться ввиду высокой калорийности. При заболеваниях поджелудочной железы и печени вред могут принести такие сорта, как макадамия и пекан.