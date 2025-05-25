Диетолог Писарева предостерегла от употреблений кофе, алкоголя и энергетиков в жару

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, что в жаркую погоду организму требуется дополнительная жидкость.

Специалист рекомендовала ежедневно выпивать дополнительно 0,5 литра чистой воды. В нее немного лимона, мяты или огурца. Альтернативой служат компоты из сухофруктов и свежие соки.

«Также можно заварить шиповник, но не совсем кипятком, чтобы не потерять витамины. Можно свежевыжатые соки в небольших количествах. Они скорее идут как десерт», — добавила доктор.

Напротив, кофе, энергетики и алкогольные напитки противопоказаны в жаркую погоду, так как усиливают нагрузку на сердце и сосуды, предупредила Писарева.