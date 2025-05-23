Диетолог Писарева предостерегла людей с болезнями ЖКТ от употребления персиков

Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева поделилась информацией о том, кому стоит избегать употребления персиков. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения язвы или гастрита, не рекомендуется включать персики в рацион из-за их влияния на кислотность желудка. Кроме того, персики могут быть опасны для тех, кто страдает от сахарного диабета, аллергии или индивидуальной пищевой непереносимости.

Писарева рекомендовала употреблять персики после основного приема пищи, но только в первой половине дня. Она также подчеркнула, что не стоит сочетать их с молочными продуктами, чтобы избежать проблем с пищеварением, таких как газообразование.

Взрослому человеку достаточно всего двух плодов в день, сообщило радио «Комсомольская правда». Диетолог добавила, что дети также могут наслаждаться персиками, если у них нет аллергии или индивидуальной непереносимости, однако вводить эти фрукты в детский рацион следует постепенно, начиная с половинки плода.