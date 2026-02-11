Диетолог Писарева предложила употреблять в Великий пост добавки на основе водорослей

Диетолог Ирина Писарева в беседе с RT заявила, что есть способы получения омега-3 жирных кислот во время Великого поста, когда употребление рыбы не рекомендовано.

По ее словам, особенно важны для здоровья сердца и мозга длинноцепочечные кислоты: эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК). Они препятствуют воспалениям и обычно поступают в организм с рыбой.

«В растительном мире эти формы в готовом виде не встречаются, за исключением одного источника — это добавки на основе водорослей», — отметила врач.

Она пояснила, что данный вариант считается самым эффективным. Рекомендуемая доза — 250—500 миллиграммов в сутки.