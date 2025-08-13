Диетолог Писарева посоветовала не злоупотреблять клетчаткой при заболеваниях ЖКТ
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с «Радио 1»поделилась рекомендациями относительно употребления клетчатки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Эксперт объяснила, что клетчатка бывает растворимой (овощи и фрукты) и нерастворимой (бобовые, орехи). Она регулирует уровень сахара и помогает снижать количество холестерина.
Несмотря на пребиотические свойства и положительное влияние на кишечник, при обострении язвы, колитах и других заболеваниях ЖКТ клетчаткой не стоит злоупотреблять, привел слова доктора сайт RT.
Кроме того, клетчатка может вызывать запоры, если человек употребляет мало жидкости, почеркнула диетолог.