Диетолог Писарева посоветовала не злоупотреблять клетчаткой при заболеваниях ЖКТ

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с «Радио 1» поделилась рекомендациями относительно употребления клетчатки при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Эксперт объяснила, что клетчатка бывает растворимой (овощи и фрукты) и нерастворимой (бобовые, орехи). Она регулирует уровень сахара и помогает снижать количество холестерина.

Несмотря на пребиотические свойства и положительное влияние на кишечник, при обострении язвы, колитах и других заболеваниях ЖКТ клетчаткой не стоит злоупотреблять, привел слова доктора сайт RT.

Кроме того, клетчатка может вызывать запоры, если человек употребляет мало жидкости, почеркнула диетолог.