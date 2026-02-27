Диетолог Писарева посоветовала есть яркие овощи и жирную рыбу для здоровья суставов

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева сообщила «Москве 24» , что для поддержания здоровья суставов важно включать в рацион продукты, содержащие желатин.

В организме желатин распадается на аминокислоты, которые необходимы для синтеза соединительной ткани и восстановления хряща. Поэтому блюда вроде холодца и заливного особенно полезны для суставов.

Кроме того, по словам врача, важную роль играет употребление жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия, сельдь и сардина. Эти сорта рыбы богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые действуют как природные противовоспалительные средства и помогают снизить боль и скованность в суставах.

Также полезно употреблять яркие овощи, например брокколи, шпинат, болгарский перец и тыкву. Они являются источниками антиоксидантов, защищающих клетки суставов от разрушений.