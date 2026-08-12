Диетолог Писарева перечислила признаки поддельных биодобавок

Диетолог Ирина Писарева обратила внимание на признаки фальшивых биодобавок и опасные симптомы после их приема, сообщает «Абзац» .

Писарева посоветовала насторожиться из-за слишком низкой цены биодобавок. Обещание быстрого похудения за 500-700 рублей может указывать на сомнительный товар.

Признаками подделки врач назвала дефекты упаковки, плохо пропечатанный текст, ошибки в названии вещества и отсутствие маркировки «Не является лекарством». Покупателя также должны насторожить слипшиеся капсулы, плохо перемещающиеся гранулы, высыпающийся порошок, крошащиеся таблетки и резкий химический запах.

Писарева рекомендовала до покупки проверить лицензию производителя и номер свидетельства о госрегистрации. Она также призвала не покупать препараты через маркетплейсы и посредников, передает kp.ru.

При тахикардии, скачке давления, бессоннице, сухости во рту, жажде, потливости или потере аппетита прием биодобавки следует прекратить. Температура, судороги и спутанность сознания могут быть симптомами серотонинового синдрома, который способен привести к смерти.