Диетолог Писарева: отказ от фастфуда и алкоголя облегчает перенос сильных магнитных бурь

Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала метеозависимым людям отказаться от фастфуда, алкоголя и курения во время магнитных бурь. По словам медика, эта рекомендация позволит легче пережить данный период.

Чтобы самочувствие было хорошим, важно избегать сильного физического напряжения, минимизировать стресс, сократить нагрузки на работе и дома. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы стоит отказаться от кофе и стараться ложиться спать до 23:00. Также важно соблюдать водный баланс в организме, написал сайт kp.ru.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии при Института космических исследований Российской академии наук сообщала, что вечером во вторник, 10 сентября, прогнозируются бури уровня G1-2 по пятибалльной шкале.