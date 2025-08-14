Диетолог Писарева назвала переедание результатом отказа от завтрака
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева подчеркнула в интервью RT, что завтрак должен быть одним из наиболее калорийных приемов пищи за день.
Специалист порекомендовала формировать привычку есть по утрам, назвав такую трапезу самой важной за день.
«Можно начать с небольшой порции каши или омлета. Завтрак запускает наш метаболизм. На это реагируют наши биологические часы», — отметила врач.
По ее словам, пропуск завтрака приводит к перееданию в течение дня. Исследования показали, что при таких обстоятельствах человек употребляет на 20—30% больше пищи.
Беспилотники для защиты лесов начнут применять в Серпухове
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте