Диетолог Писарева назвала переедание результатом отказа от завтрака

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева подчеркнула в интервью RT , что завтрак должен быть одним из наиболее калорийных приемов пищи за день.

Специалист порекомендовала формировать привычку есть по утрам, назвав такую трапезу самой важной за день.

«Можно начать с небольшой порции каши или омлета. Завтрак запускает наш метаболизм. На это реагируют наши биологические часы», — отметила врач.

По ее словам, пропуск завтрака приводит к перееданию в течение дня. Исследования показали, что при таких обстоятельствах человек употребляет на 20—30% больше пищи.