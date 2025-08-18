Диетолог Писарева напомнила об эффективности яблок при похудении

Православные в России 19 августа будут отмечать Яблочный Спас. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева поделилась с « Ридусом » информацией о пользе популярных фруктов.

Как пояснила медик, яблоки содержат пектин, который улучшает пищеварение и помогает снизить холестерин. Также в них есть витамины группы В, витамин С, железо, кальций, магний и кверцитин — мощный антиоксидант.

«Яблоки полезны для сердца и сосудов, при анемии, так как содержат железо. Они хорошо помогают при похудении, так как являются они низкокалорийными — всего 50 калорий на 100 грамм дают чувство сытости за счет большого количества клетчатки в кожице», — добавила врач.

По ее словам, норма яблок в рационе — от одного до трех фруктов в день. При повышенной кислотности лучше есть печеные плоды.