Диетолог Писарева: частое употребление бекона приводит к атеросклерозу

Диетолог Ирина Писарева посоветовала предельно аккуратно относиться к употреблению бекона. Особенно важно помнить о данной рекомендации людям с высоким уровнем холестерина, отметила эксперт в беседе с « Ридусом ».

По ее словам, пристрастие к жареному свиному мясу с жиром способно обернуться развитием атеросклероза. Кроме того, могут появиться и другие опасные сердечно-сосудистые заболевания.

Врач отметила, что бекон не должен присутствовать в рационе на постоянной основе. За раз следует съедать не больше двух слайсов.