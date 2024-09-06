Диетолог Писарева: частое употребление бекона приводит к атеросклерозу

Диетолог Ирина Писарева посоветовала предельно аккуратно относиться к употреблению бекона. Особенно важно помнить о данной рекомендации людям с высоким уровнем холестерина, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
По ее словам, пристрастие к жареному свиному мясу с жиром способно обернуться развитием атеросклероза. Кроме того, могут появиться и другие опасные сердечно-сосудистые заболевания.
Врач отметила, что бекон не должен присутствовать в рационе на постоянной основе. За раз следует съедать не больше двух слайсов.
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