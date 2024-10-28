Диетолог Писарева: баклажаны и помидоры в рационе помогут бросить курить

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала неожиданный способ отказа от курения. В данной ситуации стоит обратить внимание на определенный тип питания, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, при желании избавиться от вредной привычки следует включить в рацион растительные продукты, содержащие никотиновую кислоту.

«Это витамин PP, но в очень маленьких дозировках, микрограммах, и совсем не вызывает привыкания», — пояснила врач.

Источниками Писарева назвала баклажаны, картофель и помидоры. Однако специалист отметила, что соответствующий метод не имеет научного подтверждения. Доказательные исследования не проводились.