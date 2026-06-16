Диетолог Пиларска-Абрамчик сообщила, что в день можно съедать до 400 грамм клубники

Польский диетолог Паулина Пиларска-Абрамчик в беседе с Kuchnia сообщила, что в день можно съедать до 400 грамм клубники. По ее словам, несмотря на то что диетологи обычно не рекомендуют злоупотреблять ягодами из-за высокого содержания сахара, клубника — приятное исключение.

«Стандартная порция фруктов считается примерно 150–200 г. В случае с клубникой это означает, что безопасное количество обычно составляет одну-две порции в день», — сказала Пиларска-Абрамчик.

Она также отметила, что иногда позволяет себе съесть больше клубники, поскольку эта ягода содержит мало сахара и много ценных питательных веществ, написало URA.RU.

Клубника является одним из самых ценных сезонных продуктов. Она богата витамином С, который поддерживает работу иммунной системы, а также участвует в выработке коллагена, способствуя здоровью кожи. Кроме того, в клубнике есть клетчатка, которая улучшает пищеварение, и витамин К, необходимый для свертывания крови.