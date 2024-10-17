Диетолог Пичугина: ЗОЖ-батончики с сахаром и пальмовым маслом нельзя назвать полезными

Диетолог Инна Пичугина заявила, что не каждый ЗОЖ-батончик можно назвать полезным. Перед покупкой стоит обратить внимание на состав, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, изделия, относящиеся к категории правильного питания, не должны содержать сахар и пальмовое масло.
Ингредиентами действительно полезного лакомства являются злаки, сухофрукты, ягоды, семена и орехи. Эксперт посоветовала самостоятельно готовить батончики с использованием натуральных продуктов, добавила Neva.Today.
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