Диетолог Пичугина: жители мегаполисов чаще страдают от недостатка витаминов

Жители крупных городов часто страдают от так называемого синдрома мегаполиса, который характеризуется недостатком витаминов в организме. Об этом рассказала диетолог Инна Пичугина сайту «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, недостаток кальция провоцирует высокое усвоение свинца, а нехватка цинка — накопление кадмия. Компенсировать негативные последствия жизни в мегаполисе можно с помощью приема необходимых витаминов, сообщил RT.

Кроме того, в этом поможет правильное питание и сокращение в рационе колбасных изделий, сладостей и жирного мяса, отметила Пичугина.