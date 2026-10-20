Диетолог Пичугина заявила, что россияне съедают около 12 г соли в сутки

Главный внештатный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина заявила, что россияне в среднем потребляют около 12 г соли в сутки при рекомендуемой норме 5 г. Об этом она сообщила в беседе с «Радио 1» .

По словам Пичугиной, полностью исключать соль нельзя, так как натрий необходим для обменных процессов, сокращения мышц, выработки гормонов и образования соляной кислоты в желудке. При этом избыток хлорида натрия задерживает жидкость, увеличивает нагрузку на сосуды и может привести к заболеваниям почек и печени. Для сравнения, жители Европы потребляют около 10 г соли в сутки, тогда как рекомендованная норма составляет 5 г, пишут «Известия».

В октябре ученые Университета здравоохранения Фудзита в Японии выяснили, что соевый лизолецитин LPC70 ослабил последствия избытка соли у мышей. Исследователи рассматривают его как потенциальный функциональный пищевой ингредиент, однако применимость результатов к людям пока не установлена.