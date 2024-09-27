Диетолог Пичугина: для сохранения здоровья сердца рацион питания должен быть богат белком

Врач-диетолог Инна Пичугина в беседе с изданием РИАМО рассказала, что поддерживать здоровье сердца и сосудов будет рацион питания, богатый белком и различными микроэлементами.

Особенно для сердца полезен магний. Этот микроэлемент производит энергию, регулирует кровяное давление и работу нервной системы.

«Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Пичугина также призвала есть яйца, которые богаты фосфором, цинком, селеном, белками и витаминами.