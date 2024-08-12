Диетолог Перова рассказала, что в настоящем горьком шоколаде должно содержаться не менее 55% какао

Настоящий горький шоколад должен содержать не менее 55% какао. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ирина Перова.

По словам диетолога, горький шоколад включает в себя важные биологические соединения — катехины и их полимеры — проантоцианидины. Они способны нормализовать кровоток и действовать как антиоксиданты, написали «Известия».

Кроме того, шоколад полезен за счет теобромина и кофеина. Первый способствует снижению артериального давления, а второй — бодрствованию и приливу энергии, пояснила Перова.