Диетолог Пеллетье призвала отказаться от употребления воды во время еды

Британский диетолог Молли Пеллетье предупредила о возможных негативных последствиях употребления воды во время приема пищи. Она указала на то, что манера пить воду может в долгосрочной перспективе оказать вредное воздействие на пищеварение и усугубить симптомы кислотного рефлюкса, сообщил «Инфо24» .

Как отметила доктор, кислотный рефлюкс возникает, когда кислота из желудка попадает обратно в пищевод, вызывая ощущение жжения, известное как изжога.

«Важно не только то, что вы пьете, но и как и когда. Если вы пьете большое количество воды во время еды или пьете холодную воду натощак, вы можете неосознанно провоцировать такие симптомы, как изжога, жжение горла, вздутие живота или отрыжка», — предупредила Пеллетье.

Нижний пищеводный сфинктер удерживает кислоту в желудке, но иногда ослабевает, вызывая ее выброс в пищевод. Триггерами являются стресс, быстрые приемы пищи, алкоголь, кофеин, шоколад и чрезмерное питье жидкости, особенно во время еды. Диетолог рекомендовала пить воду медленно и избегать потребления больших объемов жидкости одновременно с приемом пищи.