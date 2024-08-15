Диетолог Павлова: ужинать желательно до 19:30

Многие люди пропускают завтраки, которые заряжают энергией на весь день. Чтобы аппетит не пропадал утром, ужинать желательно до 19:30, рассказала диетолог Зухра Павлова сайту kp.ru.

По словам специалиста, также рекомендуется ложиться спать не позже 23:00. Тогда ближе к утру человек будет очень голодным, а сбалансированный завтрак даст его организму все необходимые микроэлементы.

Кроме того, поздние ужины смещают расписание желудочно-кишечного тракта и гормональной системы, напомнила Павлова.

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