Диетолог Павлова: ужинать желательно до 19:30

Многие люди пропускают завтраки, которые заряжают энергией на весь день. Чтобы аппетит не пропадал утром, ужинать желательно до 19:30, рассказала диетолог Зухра Павлова сайту kp.ru .

По словам специалиста, также рекомендуется ложиться спать не позже 23:00. Тогда ближе к утру человек будет очень голодным, а сбалансированный завтрак даст его организму все необходимые микроэлементы.

Кроме того, поздние ужины смещают расписание желудочно-кишечного тракта и гормональной системы, напомнила Павлова.