Диетолог Павлова: ужинать желательно до 19:30
Многие люди пропускают завтраки, которые заряжают энергией на весь день. Чтобы аппетит не пропадал утром, ужинать желательно до 19:30, рассказала диетолог Зухра Павлова сайту kp.ru.
По словам специалиста, также рекомендуется ложиться спать не позже 23:00. Тогда ближе к утру человек будет очень голодным, а сбалансированный завтрак даст его организму все необходимые микроэлементы.
Кроме того, поздние ужины смещают расписание желудочно-кишечного тракта и гормональной системы, напомнила Павлова.
Падение рабочих со стройкрана в Москве стало поводом для расследования
Дорожное покрытие во дворе дома № 13 на улице Крупской обновят в Мытищах
Незаконную рекламу и граффити устранили на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья
Подмосковье обошло все субъекты ЦФО на премии «Экспортер года» по наградам
Координационный совет по безопасности приграничья заработал в России
На Украине призвали к эвакуации жителей Красноармейска в ДНР
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте