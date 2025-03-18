Диетолог Павлюк: зеленая гречка при приготовлении быстро теряет форму

Зеленая гречка — это необжаренная разновидность обычного продукта, которая сохраняет больше витаминов В1 и антиоксидантов. Однако, по словам Павлюк, она быстрее теряет форму при приготовлении и становится похожей на кашицу. В кулинарии зеленую гречку рекомендуется использовать в качестве гарнира или добавлять в холодные блюда, написали «Известия».

Она отметила, что готовить молочную кашу из нее затруднительно из-за отличающегося вкуса. Лучше использовать зеленую гречку в качестве гарнира или добавлять в холодные блюда. Несмотря на то, что этот продукт содержит больше полезных веществ, существенных различий с обычной гречкой нет.