Диетолог Павлюк рассказала о высоком содержании кальция в рыбных консервах
Диетолог Наталья Павлюк поделилась информацией о пользе некоторых видов консервированной рыбы в интервью «Радио 1».
Врач привела в пример рыбные консервы с костями.
«Это хороший источник кальция для тех людей, которые не могут употреблять молочные продукты», — пояснила медик.
По ее словам, на качество продукта может влиять технология его приготовления, поэтому важно обращать внимание на состав изделия. Однако самыми полезными считаются консервы, приготовленные дома, добавил RT.