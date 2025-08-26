Диетолог Павлюк рассказала о высоком содержании кальция в рыбных консервах

Диетолог Наталья Павлюк поделилась информацией о пользе некоторых видов консервированной рыбы в интервью « Радио 1 ».

Врач привела в пример рыбные консервы с костями.

«Это хороший источник кальция для тех людей, которые не могут употреблять молочные продукты», — пояснила медик.

По ее словам, на качество продукта может влиять технология его приготовления, поэтому важно обращать внимание на состав изделия. Однако самыми полезными считаются консервы, приготовленные дома, добавил RT.