Диетолог Павлюк рассказала, что жевательная резинка может привести к повреждению зубной эмали

Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о потенциальной опасности чрезмерного употребления жевательной резинки.

Специалист подчеркнула, что постоянное жевание жвачки может привести к проблемам с зубной эмалью, поскольку организм начинает воспринимать ее как пищу и выделять пищеварительные ферменты.

«Организм начинает воспринимать жвачку как еду и выделять пищеварительные ферменты. Если это делать постоянно, то, конечно же, с зубной эмалью могут начаться проблемы», — отметил слова диетолога сайт «Известия».

Павлюк добавила, что даже жвачка без сахара может вызвать проблемы из-за индивидуальных реакций на ароматизаторы и красители. Чтобы жевательная резинка не стала фактором риска, эксперт рекомендовала использовать ее в умеренных количествах — один–два раза в день.