Диетолог Павлюк рассказала, что свекла выводит токсины и улучшает состояние ЖКТ

Диетолог Наталья Павлюк рассказала о полезных свойствах свеклы. В беседе с «Радио 1» специалист отметила, что свекла — это низкокалорийный и очень полезный продукт.

«Свекла улучшает кровообращение за счет нитратов и пищевых волокон. Она выводит токсины, улучшает микрофлору и состояние желудочно-кишечного тракта», — привел слова доктора сайт RT.

Ольга Редина, также являющаяся специалистом в области диетологии, в беседе с Regions.ru подчеркнула, что зимой организму требуется больше энергии. Она рекомендовала включать в рацион качественный белок, полезные жиры и медленные углеводы для поддержки внутренних процессов.