Диетолог Павлюк рассказала, что кофе может повышать давление, несмотря на очевидные плюсы напитка

Врач-диетолог Наталья Павлюк в разговоре с «Радио 1» сообщила, что, несмотря на очевидные плюсы кофе, о которых не раз говорили ученые, этот напиток может повышать кровяное давление и вызывать тревожность.

Как написал RT, все дело в кофеине, который в том числе препятствует усвоению кальция, железа и цинка. У некоторых людей этот бодрящий напиток вызывает повышение холестерина.

Среди полезных свойств кофе Павлюк отметила профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней печени и некоторых онкологических заболеваний.

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