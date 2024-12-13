Диетолог Павлюк предупредила, что злоупотребление селедкой под шубой может привести к обострению панкреатита

Салат «селедка под шубой» в классическом рецепте делается с большим количеством майонеза, что крайне вредно для здоровья. Об опасностях употребления этого блюда рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» .

По словам специалиста, селедка под шубой может спровоцировать обострение панкреатита. Избыток жиров в салате противопоказан людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отмечают «Известия».

Для того, чтобы быть уверенными в качестве и составе продуктов, селедку под шубой лучше готовить самостоятельно, порекомендовала Павлюк.