Диетолог Павлюк: не всегда нужно полностью исключать молочные продукты при непереносимости лактозы

Диетолог Наталья Павлюк рассказала, что непереносимость лактозы возникает при уменьшении фермента, ответственного за переработку молочного сахара. К симптомам относятся вздутие и метеоризм, отметила эксперт в беседе с « Радио 1 ».

По мнению врача, таким пациентам не стоит полностью убирать молочные продукты из рациона.

«50–100 миллилитров молока в день можно включить, потому что это хороший источник белка и кальция», — отметила медик.

Она также посоветовала обратить внимание на безлактозное молоко и кисломолочные продукты. Если неприятные ощущения сохраняются, необходимо восполнять дефицит кальция с помощью других блюд и добавок, передала «Вечерняя Москва».