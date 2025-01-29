Диетолог Павлюк назвала кофе с алкоголем опасным сочетанием
Диетолог Наталья Павлюк рассказала, какие добавки к кофе могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Самым опасным она назвала сочетание напитка с алкоголем, сообщило «Радио 1».
Врач напомнила, что вред организму наносит любое количество спиртного.
«Алкоголь содержит не только алкоголь, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар», — пояснила медик.
Также она предостерегла от добавления сиропов в кофе, так как это фактически жидкая форма сахара, которая относится к самым неполезным сладостям. Регулярное употребление сиропов может привести к набору веса, увеличить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, добавили «Известия».