Диетолог Панова: сушеные водоросли нори опасны для людей с гипертиреозом

Сушеные съедобные морские водоросли — нори — полезны и ценятся в диетологии за низкую калорийность и большое содержание йода. Однако людям с заболеванием щитовидной железы следует быть осторожными при употреблении этого продукта. Об этом рассказала диетолог Ольга Панова в интервью радио Sputnik .

Специалист отметила, что производство нори ведется уже тысячу лет в приморских регионах Восточной Азии. Чтобы изготовить килограмм сушеных листов, нужно собрать примерно 10 килограммов свежих морских водорослей. Нори содержат всего 35–45 калорий на 100 граммов продукта, они также богаты витаминами (β-каротин, витамин B₉), минералами (йод) и антиоксидантами.

Регулярное умеренное потребление нори благоприятно влияет на пищеварение, снижает холестерин и стабилизирует уровень глюкозы в крови. Однако пациентам с заболеваниями щитовидной железы лучше избегать частого употребления данного продукта.

Оптимальная суточная норма потребления нори составляет до 100 грамм (примерно два-три листа). Это безопасный объем, который обеспечит организм необходимым количеством полезных веществ и минералов, заключила Панова.