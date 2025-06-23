Диетолог Панова сообщила о пользе жимолости для сердца и кожи

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова в интервью радиостанции Sputnik поделилась информацией о ценных свойствах жимолости. Эту ягоду незаслуженно обходят вниманием, хотя она должна стать неотъемлемой частью рациона тех, кто стремится к здоровому питанию, заявила эксперт.

Специалист указала на высокое содержание витамина C в плодах.

«50 миллиграммов на 100 граммов, это можно сравнивать с лимоном. А мы знаем, что витамин С поддерживает иммунитет, борется с воспалением, участвует в синтезе коллагена, что важно для кожи», — пояснила медик.

По ее словам, жимолость богата веществами-антиоксидантами, такими как антоцианы и флавоноиды. Природные соединения защищают сердце и сосуды. Кроме того, врач напомнила о низкой калорийности ягоды — около 30–35 килокалорий на 100 граммов.