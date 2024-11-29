Диетолог Панова рассказала, что настой имбиря облегчает дыхание при простуде

Незаменимым помощником в сезон простуд станет корень имбиря. Он укрепляет иммунную систему за счет содержания цинка, магния, витаминов А, С, и группы В. Об этом сообщила диетолог, нутрициолог Ольга Панова в интервью радио Sputnik .

Она также отметила, что в состав имбиря входит такой мощный иммуностимулятор, как эфирные масла. Они помогают организму побороть вирусы и бактерии.

Кроме того, корень имбиря облегчает симптомы простуды и ускоряет выздоровление, а также приводит в норму перистальтику кишечника и стимулирует выработку пищеварительных ферментов, что положительно влияет на работу желудка, добавила Панова.