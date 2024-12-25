Диетолог Панова предложила приготовить кролика в таджине на новогодний стол

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова поделилась рецептом главного горячего блюда, которое поможет избежать тяжести в желудке после новогодней ночи. Она предложила приготовить кролика или рыбу, чтобы минимизировать нагрузку на желудок, написало радио Sputnik.
Одна из рекомендаций Пановой — сделать кролика в таджине с добавлением морковки и сметаны. Этот рецепт помогает придать блюду вкус и аромат, а также сохраняет свежесть. Перед подачей на стол можно слегка разогнать таджин, чтобы насладиться горячим вкусом.
Альтернативный вариант — приготовить рыбу. Ее можно запечь целиком или обжарить на пару с добавлением лимона и зелени. Рыба будет полезной и питающей частью новогодней встречи.
Для гарнира можно использовать овощи, такие как кабачки или картофель. Их можно запечь, потушить или отварить на пару, добавила диетолог.
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