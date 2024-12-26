Диетолог Панова посоветовала приготовить легкие муссовые десерты на Новый год

В интервью радио Sputnik диетолог и нутрициолог Ольга Панова рассказала, каким десертам стоит отдать предпочтение в новогоднюю ночь.
По мнению специалиста, лучше выбирать легкие муссовые десерты, желе или фруктовые десерты на основе желе. Причем сахара в них должно быть как можно меньше. Вместо сладкого продукта можно использовать мед, сухофрукты или бананы, отметила специалист.
Диетолог также дала полезный совет для сладкоежек. Она рекомендует убрать заранее приготовленные торты, пирожные и печенье, а съесть их в обед 1 января. В обеденное время пищеварение работает лучше, и организму будет легче справиться с углеводной нагрузкой.
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