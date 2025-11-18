Диетолог Панова напомнила о способности граната замедлять старение

Диетолог Ольга Панова перечислила полезные качества гранатов. Она подчеркнула высокую концентрацию антиоксидантов в соке и оболочке плодов, сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, вещества, содержащиеся в гранате, помогают защищать клеточные структуры от повреждений, вызванных свободными радикалами, препятствуют старению и снижают риски многих серьезных недугов.

«А для женщин нужно еще знать, что гранаты нужно включать в рацион для того, чтобы вырабатывался коллаген», — отметила медик.

Помимо прочего, в плодах содержится калий, поддерживающий работу сердца, медь, участвующая в производстве коллагена и метаболизме железа, а также марганец, обеспечивающий крепость костной ткани и нормализацию обменных процессов.