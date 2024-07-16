Диетолог Панкова: зеленый лук улучшает работу иммунной системы и поддерживает зрение

Для поддержания здоровья в рационе питания обязательно должна присутствовать зелень. Об этом «ФедералПресс»рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова.

Например, зеленый лук, по словам медика, является отличной профилактикой воспалений, он улучшает работу иммунной системы и поддерживает зрение.

«Кинза, в свою очередь, благотворно влияет на пищеварение и обеспечивает детоксикацию организма, что делает ее незаменимой при приготовлении шашлыков», — сказала она.

Базилик необходимо есть для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а петрушку — для борьбы с отеками и улучшения работы мочевыводящей системы, добавила диетолог.

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