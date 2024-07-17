Диетолог Панкова: за один раз рекомендуется съедать не более 150 граммов свежих ягод

Диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова в беседе с изданием «ФедералПресс» призвала россиян съедать за один раз не более 150 грамм свежих ягод. Особенно эта рекомендация касается людей, которые следят за весом и уровнем сахара в крови.

Медик пояснила, что запас витаминов, съеденный за лето, поможет иммунной системе справляться с инфекциями во время зимы. Панкова также призвала ограничить употребление ягод тем, у кого имеются проблемы с камнеобразованием в почках.

Диетолог отметила, что хорошо делать заготовки ягод на зиму в виде компотов и быстрой заморозки.

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