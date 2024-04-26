Диетолог Панкова: весенний авитаминоз проявляется отсутствием аппетита по утрам | 360°

Здоровье 26 апреля 2024, 15:02 Диетолог Панкова: весенний авитаминоз проявляется отсутствием аппетита по утрам

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Весенний авитаминоз — серьезная проблема, причина которой кроется в несбалансированном питании и нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Екатерина Панкова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, в теплое время года зачастую наблюдается нехватка витаминов D, C и B12. Узнать о дефиците можно с помощью сдачи анализов. Однако стоит обратить внимание и на свое состояние, добавил сайт «Аргументы и факты».

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Врач отметила, что к симптомам относятся усталость, слабость, частые простуды, нарушение сна, проблемы с кожей. Еще один сигнал — отсутствие аппетита по утрам.